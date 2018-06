Governo, Savona: "Trattato come un appestato, nessun piano B all'euro" [VIDEO]

Di redazione Blogo.it mercoledì 13 giugno 2018

Paolo Savona, ministro per gli Affari esteri, è tornato a parlare nel corso della presentazione della sua autobiografia "Come un incubo e come un sogno"

Paolo Savona, ministro per gli Affari esteri del governo Conte, si toglie qualche sassolino dalle scarpe e lo fa nel corso della presentazione della sua autobiografia “Come un incubo e come un sogno”. L’economista è stato al centro di un “bailamme” che sostanzialmente ha fatto fallire l’affidamento del primo incarico a Giuseppe Conte. Scelto come ministro dell’Economia da Matteo Salvini, Savona è riuscito a rientrare nel governo “dalla finestra” ottenendo l’incarico agli Affari esteri. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è infatti impuntato sul suo nome al Mef per via di una precedente posizione sull’euro.

"Ora mi parlano, non sono più un appestato. Mi hanno chiesto di fare abiura di cose che non ho mai detto: avrei potuto fare come Galileo - aggiunge Savona - e una volta insediato al ministero dell'Economia dire come Galileo 'Eppur si muove. Non esiste nessun piano B e non ho mai chiesto di uscire dall'euro".

Parlando del suo nuovo incarico da ministro, dopo quello avuto all’Industria durante il governo Ciampi, il professor Savona ha confermato di essere già al lavoro perché "da un primo calcolo la preparazione al Consiglio d'Europa coinvolgerà 46 punti importanti". A chi gli fa notare che la fascetta del suo libro riporti la dicitura "l'autobiografia che fa tremare l'Europa", il ministro replica: "Io non voglio far tremare l'Europa, non devo dare lezioni a nessuno". Poi effettua una puntualizzazione sull’euro:

"Non solo ha aspetti positivi ma indispensabili: se vuoi avere un mercato unico devi avere una moneta unica, perché se permetti all'interno di un mercato che le monete si muovano, tu rompi l'unità del mercato".

In un momento di tensione tra Francia e Italia per la questione dei flussi migratori, poi, Savona tende la mano ad Emmanuel Macron che "sta giocando un ruolo molto importante". "Se troviamo un punto di incontro rilanciamo l'Europa alla grande", ha concluso il ministro.