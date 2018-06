Aquarius, tensione Italia-Francia: la Farnesina convoca l'ambasciatore francese

Mercoledì 13 giugno 2018, ore 10:00 - Con una breve nota il ministero degli Esteri ha comunicato di aver convocato questa mattina l'ambasciatore francese. Questo lo stringatissimo comunicato stampa:

Non viene citato neanche il nome dell'ambasciatore, che è Christian Masset, che ricopre questo ruolo da settembre 2017 dopo che nei tre anni precedenti è stato Segretario generale del Ministero dell’Europa e degli Affari esteri e dal 1999 al 2002 è stato anche ministro consigliere presso l'Ambasciata di Francia a Roma.

Questa mattina, di fatto, la notizia della convocazione dell'ambasciatore francese alla Farnesina è stata data dal vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che, arrivando a Palazzo Chigi, ha detto:

"Il ministro degli Esteri, giustamente, ha convocato l'ambasciatore francese alla Farnesina. A nome del popolo italiano chiede spiegazioni sugli insulti rivolti non a un governo, ma a un popolo che è primo per accoglienza e generosità. Se i francesi avranno l'umiltà di chiedere scusa, siamo pari e patta e amici come prima. Non abbiamo voglia di essere insultati da chi respinge gli immigrati, ma vogliamo continuare a lavorare insieme"