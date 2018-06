Migranti, Martina: "Oggi l'Italia è più debole in Europa"

Il caso della nave Aquarius respinta dall'Italia, con le conseguenze diplomatiche che stiamo già vedendo con la Francia e la Spagna, continua ad essere al centro del dibattito politico italiano ed europeo. Oggi ad intervenire è stato ancora una volta il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina, uno dei pochi dell'opposizione che si è speso contro le azioni del governo di Giuseppe Conte.

Oggi, a margine dell'assemblea di Confesercenti, Martina ha parlato apertamente di operazione di propaganda attuata dal nuovo governo:

Secondo Martina, oggi la posizione dell'Italia in Europa non è affatto più forte rispetto a poche settimane fa. Anzi, il segretario reggente del PD è convinto che la situazione che si è venuta a creare sia controproducente:

Non se è chiaro, l'Italia non è più forte in Europa oggi, l'Italia è più debole in Europa oggi. Pensare di organizzare bracci di ferro tra Paesi come è accaduto tra domenica e queste ore e non invece affrontare con serietà il governo di questi fenomeni è un abbaglio. Va denunciato ancora il fatto che lo si fa sulla pelle di queste persone. Non è così che si risolvono i problemi.