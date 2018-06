Roma: intitolata via ad Almirante, M5S vota con Fdi, Raggi non sapeva nulla

Di redazione Blogo.it giovedì 14 giugno 2018

Passa la mozione di Fratelli d'Italia per l'intitolazione di una strada di Roma a Giorgio Almirante: il PD è uscito dall’aula, il M5S ha votato a favore ad eccezione di due astenuti e uno contrario

Roma - È passata in Assemblea capitolina la mozione di Fratelli d'Italia per l'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale Italiano. Decisivi i voti a favore del Movimento 5 Stelle, ad eccezione di due astenuti e uno contrario, mentre il Partito Democratico è uscito dall’aula per protesta nei confronti della sindaca Virginia Raggi. All’indomani dell’inchiesta relativa al nuovo stadio della Roma, dunque, un nuovo caso mediatico per i pentastellati capitolini, mentre esulta il partito di Giorgia Meloni, per bocca del capogruppo Fabrizio Ghera e dei consiglieri Andrea De Priamo, Maurizio Politi, Francesco Figliomeni e Rachele Mussolini della lista 'Con Giorgia'.

"Vittoria storica della destra italiana e romana - fanno sapere - , l'aula Giulio Cesare ha votato la mozione di Fratelli d'Italia, come già proposto dalla presidente di Fdi Giorgia Meloni per intitolare una via o una piazza a Giorgio Almirante che proprio nella Capitale ha raccolto sempre grandi consensi, come sottolineato dall'intervento del capogruppo di Fdi Fabrizio Ghera che ha evidenziato il ruolo di Almirante come 'padre della patria'. Come Fdi esprimiamo soddisfazione per l'approvazione di questo provvedimento che rende omaggio a un uomo politico che non ha mai smesso di chiedere la pacificazione nazionale e al quale sono state intitolate targhe e monumenti in molte cittadine italiane".

Ospite a Porta a Porta per rispondere principalmente alle accuse relative all’inchiesta sul nuovo stadio della Roma, la sindaca Virginia Raggi si è difesa affermando di essere sorpresa e di non sapere nulla. Al contempo, la prima cittadina della capitale ha ribadito il ruolo sovrano dell’Assemblea capitolina: