Nuovo stadio della Roma: indagato anche Malagò, "non esiste"

Di redazione Blogo.it venerdì 15 giugno 2018

Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, il presidente del Coni Gianni Malagò aveva incontrato Luca Parnasi al circolo Aniene l'11 marzo scorso: chiesto un posto per il compagno della figlia?

Nell’affare del nuovo stadio della Roma sarebbe coinvolto anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. È quanto riferisce il quotidiano Repubblica.it, secondo cui il capo dello sport italiano risulta iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma in un decreto di intercettazione vistato dal pm d’urgenza il 25 maggio scorso. Secondo quanto ipotizzano la pm Barbara Zuin e l'aggiunto Paolo Ielo, Malagò avrebbe avuto un “atteggiamento favorevole” nei confronti del progetto del nuovo stadio della Roma in cambio di “utilità” da parte di Luca Parnasi.

Secondo l’accusa, questa utilità sarebbe rappresentata dalla richiesta di un impiego migliore per il compagno della figlia. A tal proposito, riferisce ancora La Repubblica, agli atti risulterebbe un incontro risalente all’11 marzo, quando al circolo Aniene si sarebbero visti Parnasi e Malagò: "Dopo arriva Gregorio (il fidanzato della figlia, ndr), te lo volevo presentare. Se giù si fa qualcosa sono contento! Se non si fa, problemi per me non esistono!", le parole attribuite al presidente del Coni.

Parnasi e la cena con Giorgetti e Lanzalone | "Questo Governo lo sto a fa io, eh”. Stando alle informative dei Carabinieri, Parnasi risulta essere il "Deus ex machina" della politica italiana grazie alla sua rete di rapporti bipartisan

Secondo gli inquirenti, il seguito ci sarebbe stato, poiché Gregorio si sarebbe presentato il 23 marzo successivo alla sede di Euronova: in quell’occasione, Parnasi gli avrebbe prospettato un incarico a Roma con stipendio da 4,5 mila euro al mese e la risposta sarebbe stata affermativa. Questo episodio sarebbe collegato agli atti dal cambiamento repentino di parere da parte del Coni che pochi mesi prima, ossia a novembre del 2017, si era espresso con la risposta “conforme” ad una questione relativa ad un parcheggio dello stadio che in precedenza non aveva avuto i crismi della conformità. Raggiunto da Repubblica, il presidente del Coni ha però respinto ogni addebito: "Questa cosa qui non esiste, non è mai esistita".