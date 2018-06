Nuovo Stadio Roma: Virginia Raggi convocata in Procura

Di redazione Blogo.it venerdì 15 giugno 2018

La Raggi dopo la notizia della convocazione sbotta con i giornalisti: "Sono parte lesa... Non iniziamo con il solito fango"

Virginia Raggi convocata in Procura nell’ambito dell’inchiesta sul Nuovo Stadio della Roma. Il sindaco della capitale sarà audito dai magistrati nel pomeriggio di oggi come persona informata sui fatti.

Secondo quanto trapela da ambienti investigativi i pm vorrebbero approfondire come sono state gestite le trattative sull'iter del progetto del nuovo stadio della Roma che sarebbe dovuto sorgere a Tor di Valle.

Raggi sarà sentita come teste sulle procedure seguite per la realizzazione del progetto. I pm vogliono anche approfondire il ruolo di Luca Lanzalone, ex presidente di Acea, arrestato nell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma insieme all'imprenditore Luca Parnasi.

La Raggi dopo la notizia della convocazione in procura ha rilasciato una breve dichiarazione ai giornalisti che la assediavano fuori dal Campidoglio:

"Ricordo e preciso che la Procura ha già detto che non c'entro niente, per favore non iniziamo con il solito fango".

I lavori per lo stadio della Roma proseguiranno?

"Avvieremo immediatamente una verifica. Se darà esito positivo, si potrà continuare. Per tutto il resto, confidiamo nella magistratura.Noi vorremmo proseguire nel solco della legalità e questa verifica è una ulteriore garanzia"

ha detto Virginia Raggi dopo aver incontrato il dg della AS Roma Baldissoni.