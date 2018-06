PD: approvato il bilancio, 60 morosi, Grasso deve 83 mila euro

Di redazione Blogo.it venerdì 15 giugno 2018

Il Partito Democratico ha approvato il bilancio: 60 i morosi che non hanno versato i 1.500 euro mensili al partito, nonostante ciò utili per 500 mila euro

Il PD ha approvato il bilancio 2017 con 500 mila euro di utili. Al dato ha contribuito positivamente anche la cassa integrazione per 180 dipendenti, che hanno consentito al partito del Nazareno di risparmiare un bel po’ di quattrini. Prosegue l’opera di risanamento, dunque, dopo che le casse del Partito Democratico si sono trovate in rosso non solo per i costi del personale e delle campagne elettorali, ma anche per colpa dei morosi. I parlamentari dem, infatti, sono obbligati a versare nelle casse del partito 1.500 euro al mese, ma a causa dei morosi il debito del PD è salito a 1,6 milioni di euro.

Grazie all’opera del tesoriere Francesco Bonifazi e del pool di avvocati che lo hanno supportato, è partito il recupero di una buona fetta della cifra, con 60 decreti ingiuntivi che hanno avuto tra i destinatari anche Pietro Grasso. L’ex presidente del Senato, eletto tra le fila del PD nel 2013, non ha mai versato il dovuto mensile raggiungendo un debito di 82.250 euro. Dal quartiere generale dem spiegano di aver tentato invano di risolvere le cose in maniera bonaria, ma alla fine sono stati costretti a rivolgersi al tribunale. Secondo quanto riferisce corriere.it, su 60 decreti ingiuntivi, il giudice ha già dato il via a 10 esecuzioni: Simone Valiante, ad esempio, dovrà versare 50mila euro, mentre il lettiano Marco Meloni ha un debito di 10mila euro; Guglielmo Vaccaro è chiamato a sdebitarsi per 43mila euro, Giovanni Palma per 19mila.

2x1000 ai partiti: 6 milioni di euro al Partito Democratico, sul podio anche Lega e Sel I dati del 2x1000 ai partiti relativi alle dichiarazioni 2016 (redditi 2015): PD scelto dal 50% di chi destina il proprio 2x1000 ai partiti

I vertici del PD, sottolineano che le cifre recuperato, saranno destinate al fondo per i lavoratori dem: