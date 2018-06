Migranti, Salvini: "Le due navi di Ong non attraccheranno in Italia"

Di redazione Blogo.it sabato 16 giugno 2018

"Da ministro e da papà, possono attaccarmi e minacciarmi quanto vogliono, ma io non mollo e lo faccio per il bene di tutti"

Archiviato il caso della nave Aquarius, ancora in viaggio verso la Spagna dopo esser rimasta bloccata per tre giorni tra l'Italia e Malta a causa del divieto di attracco in Italia, il caso rischia di ripetersi con altre due imbarcazioni che al momento si trovano al largo della Libia.

L'imbarcazione Seefuchs dell'Ong olandese Sea-Eye e la nave Lifeline stanno effettuando operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha già annunciato che l'Italia non sarà il Paese in cui potranno attraccare.

L'annuncio è arrivato con un post su Facebook, dai toni simili alle dichiarazioni a cui Salvini ci ha ormai abituato, con tanto di "da ministro e da papà":

Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell’Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle coste della Libia, in attesa del loro carico di esseri umani abbandonati dagli scafisti.

Sappiano questi signori che l’Italia non vuole più essere complice del business dell’immigrazione clandestina, e quindi dovranno cercarsi altri porti (non italiani) dove dirigersi.

Da ministro e da papà, possono attaccarmi e minacciarmi quanto vogliono, ma io non mollo e lo faccio per il bene di tutti.

La nave Lifeline, via Facebook, ha annunciato ieri sera di aver tratto in salvo 118 persone - incluse 14 donne, 4 bambini e un neonato - mentre al momento non è chiaro quale sia la situazione a bordo dell'imbarcazione Seefuchs, più piccola dell'altra e in grado di trasportare meno persone.

