Papa Francesco sull'aborto dei bimbi malati: "Come facevano i nazisti, ma con i guanti bianchi"

Papa Francesco, nel corso nell'udienza con il Forum Famiglie, è intervenuto oggi sull'aborto dei bambini malati e le sue dichiarazioni, visto il tema delicato, sono state tutt'altro che leggere. Il Santo Padre, infatti, ha paragonato chi decide di abortire un figlio gravemente malato a quanto accadeva durante il periodo nazista:

Il secolo scorso tutto il mondo era scandalizzato per quello che facevano i nazisti per curare la purezza della razza. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi.

Bergoglio, poi, ha spiegato:

È di moda, abituale, quando in gravidanza. Se forse il bambino non sta bene o viene con qualche cosa: la prima offerta è 'lo mandiamo via?' L'omicidio dei bambini. Per risolvere una vita tranquilla si fa fuori un innocente.