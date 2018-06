Davide Casaleggio: "Non ero al tavolo di Lanzalone, l'ho solo salutato"

Di redazione Blogo.it sabato 16 giugno 2018

Il Presidente dell'Associazione Rousseau chiarisce la sua posizione.

Davide Casaleggio oggi è stato intercettato a Roma dal giornalista de la Repubblica Marco Billeci (qui il video) che gli ha chiesto se è davvero andato a cena con il Presidente di Acea (ora dimissionario) Luca Lanzalone proprio pochi giorni prima degli arresti relativi all'indagine sulla costruzione dello Stadio della Roma. Il Presidente dell'Associazione Rousseau e della Casaleggio Associati che, come è noto, è strettamente legato al MoVimento 5 Stelle, essendone suo padre il fondatore insieme con Beppe Grillo.

Fermato mentre andava a pranzo, alla domanda se fosse stato a cena con Lanzalone, Casaleggio ha risposto:

"Sono andato a una cena l'altro giorno e ho trovato anche Lanzalone a un altro tavolo e l'ho salutato"

Il giornalista gli ha chiesto se, come era stato insinuato nei giorni precedenti, con Lanzalone ha parlato di nomine e Casaleggio ha risposto:

"No, io non mi occupo di nomine"

Poi Casaleggio, pressato dal giornalista, ha detto di essere molto fiducioso nel MoVimento 5 Stelle e in particolare nel modo in cui il M5S riesce a gestire le situazioni problematiche. Il Presidente dell'Associazione Rousseau ha anche detto che non sapeva assolutamente nulla dei movimenti Lanzalone.