Migranti e riforme UE: oggi Conte incontra Merkel a Berlino

Di redazione Blogo.it lunedì 18 giugno 2018

Giuseppe Conte raggiungerà Berlino per incontrare la cancelliera tedesca Angela Merkel alle 19. I temi del vertice: migranti e riforme UE.

A pochi giorni dal vertice parigino con Emmanuel Macron, oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si recherà a Berlino per incontrare la cancelliera tedesca Angela Merkel in un momento molto delicato anche per la Germania sul fronte dei migranti.

La mina vagante è rappresentata dall'attuale ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, che ha sfidato apertamente la cancelliera sulla gestione dei flussi migratori: Seehofer, leader della CSU e a lungo Presidente della Baviera, vuole respingere i migranti che sono stati regolarmente registrati in altri Paesi europei e che devono essere trasferiti in Germania, mentre ufficialmente la linea del governo di Merkel è di accoglierli.

Da qui una vera e propria frattura interna al governo, con Seehofer sul piede di guerra e pronto ad agire autonomamente in qualità di Ministro degli Interni. Stanotte Angela Merkel ha preso parte ad una riunione fiume di 7 ore con i leader del suo partito, l'Unione cristiano Democratica (CDU), nel tentativo di anticipare le mosse di Seehofer, che stamattina si riunirà con gli altri leader del CSU per capire come procedere.

In questa giornata di tensione per il Paese, l'incontro a Berlino con Giuseppe Conte è stato confermato. Al centro del vertice ci sarà proprio la questione dei migranti, ma si discuterà anche delle riforme dell'Unione Europea. Conte raggiungerà Berlino nel pomeriggio e incontrerà la cancelliera tedesca alle 19.00. Dopo l'incontro, come da prassi, saranno diffuse delle dichiarazioni congiunte.

Foto | Palazzo Chigi