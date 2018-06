Matteo Salvini: "Faremo un'anagrafe per i rom. Quelli italiani dovremmo tenerceli"

Di redazione Blogo.it lunedì 18 giugno 2018

"Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos"

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuto questa mattina a TeleLombardia e lì, mettendo un secondo da parte la questione dei flussi migratori a cui tanto tempo ed energie sta dedicando in questi giorni, si è concentrato sui rom nel nostro Paese, italiani e non.

Salvini ha annunciato che è in preparazione presso il Ministero dell'Interno un dossier sulla situazione dei rom in Italia che fungerà da punto di partenza per quello che il leader della Lega ha definito "un censimento":

Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos. Vogliamo fare una ricognizione sui rom in Italia per vedere chi, come e quanti, rifacendo quello che fu definito il censimento, facciamo un'anagrafe.

Quelli che si trovano in Italia senza essere in regola, ha spiegato Salvini all'emittente lombarda, dovranno essere espulsi in seguito ad accordi che saranno presi con i Paesi coinvolti, mentre per quanto riguarda i rom italiani non ci è andato affatto leggero: "i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa".

Foto | Facebook