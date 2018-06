Nuovo Stadio Roma, Bonafede scarica la Raggi: "Lanzalone scelta sua"

Di redazione Blogo.it martedì 19 giugno 2018

Il ministro della giustizia Alfonso Bonafede: “non ho nulla a che vedere con l’inchiesta" sul nuovo Stadio della Roma. Il sindaco Raggi è stato riascoltato come teste sul ruolo di Lanzalone

Il ministro Guardasigilli Alfonso Bonafede “scarica” Virginia Raggi. Dopo la seconda convocazione in procura del sindaco della capitale, ascoltato come teste nell’inchiesta Nuovo Stadio della Roma, il collega di partito e ministro della giustizia spiega:

"Luca Lanzalone lo ha scelto il sindaco Virginia Raggi. Gliel'abbiamo presentato sia io sia Riccardo Fraccaro. Io non ho niente da chiarire. Il mio silenzio in questi giorni è dovuto a due fattori: il primo è che quest'inchiesta non ha niente a che vedere con me. La seconda è che un politico deve avere rispetto della magistratura".

Luca Lanzalone, avvocato e consulente “esterno” della giunta capitolina per il dossier stadio, poi promosso presidente della municipalizzata Acea, è stato arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di aver corrotto l’imprenditore Luca Parnasi aggiudicatario dei lavori per la costruzione del nuovo stadio dell’As Roma e pure lui finito agli arresti.

Bonafede a Otto e mezzo su La7 ha precisato di “non avere nulla a che vedere con l’inchiesta". Ieri il sindaco Raggi è stato riascoltato in procura dai pm titolari del fascicolo Nuovo stadio per quasi un’ora, per chiarire ruolo e deleghe "de facto" di Lanzalone all’interno della giunta capitolina: "Era lui il vero assessore" avrebbe detto ai pm l’ex assessore all'urbanistica Paolo Berdini.

Sulla nomina di Lanzalone alla presidenza di Acea, Bonafede parla comunque di procedura all'insegna della trasparenza e di mancata di responsabilità politica della Raggi:

"La procedura di nomina del presidente di Acea ha le sue regole e sono state tutte rispettate in trasparenza… Non c'è una responsabilità politica della Raggi sulla vicenda dello stadio di Roma su cui è aperta un’inchiesta. Quella dello stadio e l'abbattimento della metà dei metri cubi di quanto previsto dal Pd è un successo. Stiamo parlando di un progetto con un impatto ambientale minino. Quello che è successo dietro verrà appurato dai magistrati. L'operato politico è positivo"

secondo il Ministro.