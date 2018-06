Moscovici (Ue): "Il messaggio di Salvini non è quello giusto, ma va ascoltato"

Di redazione Blogo.it martedì 19 giugno 2018

Il commissario Ue Pierre Moscovici commenta ancora una volta le scelte del nuovo ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini sul tema dei migranti. Ecco che cosa ha detto.

Il ritornello è, più o meno, sempre lo stesso: l'Italia ha sbagliato con l'Aquarius, ma non va lasciata sola ad accogliere i migranti. A ribadirlo oggi è stato il Commissario Ue Pierre Moscovici che, rispondendo a domande specifiche sulle scelte del governo italiano e, in particolare, del nuovo ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha detto che capisce che l'Italia si attenda solidarietà da parte dei vicini, "solidarietà economica e anche sui migranti", ma, spiega, la risposta "non può essere la chiusura delle frontiere, il nazionalismo, la stigmatizzazione di alcune popolazioni". Quest'ultima frase fa pensare che probabilmente Moscovici abbia seguito anche il dibattito interno di ieri sul "censimento" dei Rom.

Secondo il commissario Ue sarebbe un altro il modo giusto di agire:

"La risposta deve essere creare insieme una politica europea dell'asilo, dell'accoglienza dei rifugiati: è il motivo per cui dobbiamo essere responsabili e solidali. Mi attendo che dall'Italia non parta un messaggio di chiusura ma di inclusione in un insieme comune"

I giornalisti lo hanno interpellato più nel dettaglio a proposito del ruolo e le scelte di Matteo Salvini e Moscovici ha detto: