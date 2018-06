La pubblicità Benetton con i migranti: i leghisti minacciano di boicottare l'azienda

Di redazione Blogo.it martedì 19 giugno 2018

Salvini: "Solo io trovo che sia squallido?"

L'azienda United Colors of Benetton ha pubblicato in questi giorni sui propri account social delle foto scattate ai migranti, una di Kenny Karpov di SOS Mediterranèe (la Ong che salva migranti con l'Aquarius) e un'altra di Orietta Scardino dell'Ansa. Nella prima i migranti sono ancora sul gommone, con i giubbotti di salvataggio, in attesa di un trasbordo, nella seconda sono già stati salvati donne e bambini e sono in fila ad attendere gli aiuti della Croce Rossa.

Su entrambe le foto è stato messo il logo "United Colors of Benetton", proprio come se si trattasse di una pubblicità della nota azienda di abbigliamento. L'idea è stata di Oliviero Toscani, noto fotografo e pubblicitario che è da poco tornato a collaborare con Benetton, con cui in passato ha più volte creato campagne-scandalo o comunque in grado di raccogliere molti commenti e polemiche.

È successo ovviamente anche con queste foto. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha condiviso la notizia riportata da La Tribuna di Treviso e ha commentato "Solo io trovo che sia squallido?"

Solo io trovo che sia squallido?https://t.co/leOn1vJhK1 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 giugno 2018

Alcuni leghisti veneti hanno detto di avere intenzione di boicottare i capi Benetton. Toscani ha commentato:

"Ho fatto vedere ci che sta succedendo. Il problema è che una volta eravamo un Paese di brave persone, eravamo un Paese dell'onestà e della generosità. Purtroppo questo piccolo benessere, che non stato neanche a disposizione di tutti, ci ha fatto diventare egoisti e devo dire anche abbastanza ottusi"

Toscani poi ha sottolineato anche:

"Non sono un venditore, né voglio fare pubblicità, voglio sono essere un testimone del mio tempo"

Insomma, non sarà una vera e propria campagna pubblicitaria, ma certamente lo scopo di far parlare di sé l'azienda lo ha raggiunto, anche se ha raccolto molti più commenti negativi che positivi, da chi non ha capito il nesso a chi sostiene la politica di Salvini e vede i migranti come rivali per il lavoro e il benessere degli italiani.

Foto © Kenny Karpov/SOS Mediterranèe - Orietta Scardino/ANSA rielaborate da Benetton