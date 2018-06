Maturità 2018, traccia di ordine generale: il principio di uguaglianza nella Costituzione

Di Daniele Particelli mercoledì 20 giugno 2018

il principio di uguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione è l'argomento del tema di ordine generale della prima prova della Maturità 2018. Qui il testo e lo svolgimento.

La Maturità 2018 ha inizio con l'attesa e temuta prima prova e la traccia della tipologia D, il tema di ordine generale, pesca a piene mani dall'attualità e si presta benissimo per discutere degli eventi che stiamo vivendo anche in Italia in queste settimane, dopo il giuramento del governo di Giuseppe Conte.

Maturità 2018, tema di ordine generale: la traccia

La costituzione è la legge fondamentale dello Stato italiano: è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 e regola ancora oggi i rapporti tra lo Stato e i cittadini. Analizza e commenta i principi enunciati dall'articolo 3, anche in relazione alla storia recente.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Maturità 2018, tema di ordine generale: traccia svolta

