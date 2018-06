Video - la gaffe del leghista Siri: "Toninelli? Non è Ministro"

Di redazione Blogo.it mercoledì 20 giugno 2018

Il leghista Siri, sottosegretario a Trasporti e Infrastrutture, dimentica Toninelli

Il senatore Armando Siri (Lega) si è reso protagonista di una gaffe nel corso della trasmissione Tagadà (La7) di Tiziana Panella. La conduttrice ha lanciato un gioco per gli ospiti in studio, invitandoli ad indovinare l'identità di un ministro fornendo alcuni indizi. Il primo indizio è stato un computer ed il secondo una divisa militare. Franco Mirabelli, senatore del Pd, ha provato a dare la soluzione esclamando: "È Toninelli".

A questo punto è intervenuto Siri, dicendo: "Ma Toninelli non è ministro". Mirabelli ha provato a correggerlo, ma Siri ha insistito continuando a ripetere: "Non è ministro Toninelli". Dopo un momento di riflessione al leghista è finalmente tornato in mente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dei 5 Stelle, capo del Dicastero nel quale oltretutto proprio Siri è sottosegretario: "Mi sono confuso, perché ho visto la divisa della Polizia e intendevo dire che Toninelli non era della Polizia, ma era carabiniere".

Siri probabilmente ha confuso Toninelli con Gianni Tonelli, ex segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia e suo compagno di partito, eletto alla Camera dei deputati a marzo.