Tav, Ministro Toninelli: “Vogliamo ridiscutere l’accordo”

Di redazione Blogo.it mercoledì 20 giugno 2018

Durante il "Question Time" alla Camera dei Deputati, il Ministro Toninelli ha ribadito l'intenzione del Governo di rivedere il progetto del Tav Torino-Lione

Il Ministro Toninelli è tornato a parlare della linea ad Alta Velocità Torino-Lione. L'ha fatto durante il "question time" di oggi alla Camera dei Deputati, rispondendo ad un'interrogazione presentata dal Partito Democratico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha ribadito quanto già scritto nel contratto di Governo, ovvero l'intenzione di ridiscutere l'accordo per la realizzazione dell'opera: "Con riguardo alla linea ad Alta Velocità Torino-Lione, riporto quanto sottoscritto nel contratto di Governo: ci impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia. Ciò che è notorio è che su questa direttrice non si sia verificato il previsto incremento dei traffici di merci che era il presupposto fondamentale dell’opera, come ha recentemente confermato anche il commissario di Governo"

E poi ancora: "Il mio obiettivo è quello di riesaminare in tempi brevi le diverse grandi opere per individuare quelle necessarie e buone per i cittadini, che dovranno quindi essere concluse a partire da quelle già iniziate. Tra quelle invece non a vantaggio della popolazione dovremo in un secondo momento analizzare e valutare nel dettaglio come agire, in un processo del tutto analogo a quello svolto in altri Paesi europei come la Francia".

Lo stesso tipo di valutazione verrà fatto per il Terzo Valico dei Giovi e per la linea ad alta velocità che dovrebbe passare sotto Firenze: "Ribadisco la linea già espressa. Servono ulteriori valutazioni costi-benefici e deve essere chiaro che le opere devono essere condivise con le istituzioni locali e con i cittadini, dando ampio risalto alla trasparenza; i cittadini devono sentirsi tutelati dall’azione del Governo". Per tutte queste opere, ha spiegato Toninelli, "le verifiche sono in corso e nelle prossime settimane inizieremo a dare i primi responsi".

Per la Deputata Paita, che aveva parlato a nome del suo gruppo prima dell'intervento di Toninelli, l'intenzione di questo Governo di riesaminare le grandi opere è del tutto fuori luogo perché questo lavoro è già stato svolto dai Governi precedenti: "la richiesta di una verifica di costi benefici appare del tutto pretestuosa e finalizzata ad assecondare un certo ideologismo “anti” anche perché su tutte le opere, per esplicito intendimento del precedente governo, sono state già effettuate le analisi costi/benefici e compiuti importanti percorsi istituzionali per la più ampia condivisione possibile".