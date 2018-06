Salvini avverte Saviano: "Valuteremo se ha ancora bisogno della scorta"

Roberto Saviano, complice anche la risonanza mediatica di ogni sua dichiarazione, è una delle tante voci critiche nei confronti di Matteo Salvini e dei suoi annunci che puntualmente fanno discutere. Giusto ieri lo scrittore aveva definito il ministro dell'Interno "crudele, inumano e incapace" e oggi la replica del diretto interessato è arrivata, anche questa destinata ad attirare feroci critiche.

Salvini, ospite di Agorà su Rai Tre, ha annunciato l'intenzione di rivedere la necessità per Roberto Saviano di avere una scorta, misura a cui è sottoposto dall'ottobre 2006 dopo aver ricevuto le prime minacce di morte da parte dei clan camorristici da lui denunciati.

Queste le parole pronunciate da Matteo Salvini, che suonano come una velata minaccia visto anche il ruolo attualmente ricoperto dal leader della Lega, non soltanto ministro dell'Interno, ma anche vicepresidente del Consiglio.

Alle dichiarazioni di Salvini hanno fatto seguito in tempo record quelle del suo predecessore Marco Minniti, in carica sotto il governo Gentiloni dal dicembre 2016 al 1° giugno scorso:

Le scorte non assegnano né si tolgono in tv. Questi dispositivi di sicurezza per la tutela e la protezione delle persone esposte a particolari situazioni di rischio seguono delle procedure rigorose e trasparenti, che coinvolgono vari livelli istituzionali, e sono state rafforzate dopo l’omicidio Biagi.

Dura anche la replica del Vicepresidente della Camera dei deputati Ettore Rosato:

Salvini continua ad interpretare il ruolo di ministro in modo arrogante e per le sue campagne personali. La scorta a Saviano, come lui stesso raccontó, non è una concessione ma la protezione che lo Stato deve garantire a chi minacciato per avere combattuto mafia e camorra. Minacce inaccettabili per un uomo che ha contribuito a far luce su un sistema criminale pervasivo e pericoloso.