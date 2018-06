Malta: da governo italiano nessuna richiesta su nave Lifeline

Di redazione Blogo.it venerdì 22 giugno 2018

La Ong Lifeline intanto mostra una foto-prova: "noi registrati in Olanda". Malta Today: "nessuna richiesta da Roma malgrado la retorica di Salvini"

12.05 - Sulla nave Lifeline Malta fa sapere che nessuna richiesta ufficiale è arrivata dal governo italiano per accogliere la nave della Ong che trasporta 239 persone. "Malgrado la retorica di Salvini, nè la Lifeline nè il coordinamento di Roma hanno trasmesso a Malta una richiesta formale di accogliere la nave" scrive Malta Today citando fonti governative di La Valletta.

Salvini: nave Lifeline è in acque di Malta, La Valetta apra i porti

"La nave fuorilegge Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati. Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti. Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata, ed il suo equipaggio fermato. Mai più in mare a trafficare" scrive su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

La NAVE FUORILEGGE #Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati.

Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti.

Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata, ed il suo equipaggio fermato.

Mai più in mare a trafficare. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 22, 2018

Lifeline dal canto suo sostiene, pubblicando una foto, che la nave della Ong tedesca batte bandiera olandese ed è stata registrata in Olanda. In un tweet Lifeline mostra la conferma di registrazione datata 29 settembre 2017, con Amsterdam quale porto di casa. La Ong spiega inoltre che il salvataggio dei migranti di giovedì scorso è avvenuto in acque internazionali e non libiche come contestato dal governo italiano.

Our ship sails under the Dutch flag which can be proven by this registration confirmation. pic.twitter.com/BHtE1DyjqG — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) June 21, 2018

Ieri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Tonineli aveva detto che lo nave Lifeline sarebbe stata sequestrata dalle autorità italiane.

La nave Ong #Lifeline, con almeno 300 migranti a bordo. sarà sequestrata e trasportata in un porto italiano. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, @DaniloToninelli → https://t.co/LHpiSzUnYX pic.twitter.com/sbNFVvmljx — Rainews (@RaiNews) June 21, 2018