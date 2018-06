Torino: Sindaco Appendino a giudizio per i fatti di Piazza San Carlo

Chiara Appendino è tra i 15 rinviati a giudizio per i fatti di piazza San Carlo. Le accuse mosse dalla procura di Torino sono di disastro, lesioni e omicidio colposo.

Chiara Appendino, sindaco di Torino, è tra i 15 rinviati a giudizio per i fatti di Piazza San Carlo. Le accuse mosse dalla procura del capoluogo piemontese sono per tutti gli imputati di disastro, lesioni e omicidio colposo. L'indagine verte sull'organizzazione e gestione dell'evento di piazza.

Piazza san Carlo: cosa successe

Il 3 giugno 2017 mentre un folla di 30.000 persone stava seguendo la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid su un maxi-schermo in piazza San Carlo un'improvvisa ondata di panico scatenata a scopo di rapina da alcuni giovani poi identificati, ha provocato il ferimento di 1.500 persone e la morte di Erika Pioletti, 28enne ricoverata per un infarto da schiacciamento e poi deceduta dopo 13 giorni di agonia durata.

Furono otto gli arresti per il caos scatenato in Piazza San Carlo: in manette fini un gruppo di ragazzi che spruzzando spray urticante avevano scatenato il fuggi fuggi generale. In particolare gli investigatori, attraverso l'analisi di intercettazioni telefoniche relative a un'altra indagine, indicarono in quattro componenti della banda i responsabili del caos di piazza. In concorso gli arrestati avevano già commesso tutta una serie di furti e rapine ai danni di negozi così come durante i concerti di piazza, anche all'estero, usando spray urticante per seminare il panico e garantirsi la fuga.