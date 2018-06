Salvini sconfina ancora una volta: "Inutili e dannosi i 10 vaccini obbligatori"

Di redazione Blogo.it venerdì 22 giugno 2018

Matteo Salvini ha parlato della questione vaccini ai microfoni di Radio Studio 54, sconfinando nella sfera di competenza del Ministro Giulia Grillo

Matteo Salvini è il Ministro dell'Interno o il Primo Ministro? In molti se lo stanno chiedendo. Il leader della Lega, infatti, continua a parlare di qualsiasi argomento nei suoi innumerevoli interventi tra interviste televisive, radiofoniche, comizi elettorali e dirette Facebook. Oggi il Ministro dell'Interno ha sconfinato invadendo la sfera di competenza del Ministro della Sanità, la pentastellata Giulia Grillo, rispolverando il tema dei vaccini: "Sui vaccini garantisco l'impegno già preso in campagna elettorale di permettere a tutti i bimbi di entrare in classe. Ma siamo in due al Governo, c'è un'alleanza con il M5S e sto ragionando con il ministro della Salute Grillo. Ritengo però che 10 vaccini obbligatori sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi".

Salvini, dunque, "ritiene" che 10 vaccini siano "inutili" e in "parecchi casi dannosi e pericolosi". Sarebbe interessante conoscere le sue fonti, per capire come si è formata questa sua opinione su un tema tanto complesso, sul quale la comunità scientifica si è già ripetutamente espressa fornendo qualsiasi tipo di rassicurazione scientifica, non influenzata dal sensazionalismo o dalle paure che albergano nelle menti di chi non possiede gli strumenti per poter comprendere appieno una materia tanto complessa.

Lo scorso 18 giugno il Ministro Grillo - laureata in Medicina e Chirurgia - aveva affrontato proprio la questione, difendendosi con fermezza dall'accusa di essere un Ministro 'No-Vax': "Non sono un ministro no-vax. Possono essere diversi gli approcci e le modalità con cui si propone alla popolazione questo importante strumento di prevenzione ma siamo assolutamente a favore dell'uso delle vaccinazioni". Aspettiamo, con impazienza, di conoscere questi "diversi approcci e modalità". Soprattutto viene da chiedersi in che modo questo Governo intenda affrontare il problema eliminando il Decreto Lorenzin, che prevede l'esclusione da scuola dei bambini non vaccinati. Se è vero che i vaccini sono "uno strumento di prevenzione importante", come afferma la stessa Ministra, come farà questo Governo a indurre paranoici vari a non evitare le vaccinazioni?

A rispondere a Salvini ci ha pensato l'ormai arcinoto Roberto Burioni, medico e divulgatore scientifico che ormai da anni sta combattendo una battaglia contro la demonizzazione dei vaccini: "No, Ministro Salvini. Dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi. Sono gli stessi vaccini che vengono usati con identici tempi e identici modi in tutto il mondo. Sono i dieci vaccini che hanno salvato e salvano, in tutta sicurezza, milioni di vite. Vaccini che proteggono anche lei, i suoi figli e i suoi elettori, e pure tutti i cittadini italiani che lei ha il dovere di tutelare. Ministro Salvini, lei ha detto una cosa non rispondente al vero, perché quelli che riporto io sono fatti, suffragati da dati scientifici solidissimi. Quella che ha detto è una bugia, una bugia pericolosissima. E che a dirla sia chi ha la responsabilità della sicurezza del mio paese è una cosa che mi preoccupa molto. Fatti, e non bugie. #medicalfacts"