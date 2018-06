Vertice UE, Salvini: "Conte ha le mani libere. Il sì dell'Italia non è scontato"

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervistato oggi dal settimanale tedesco Der Spiegel, ha ribadito la massima libertà del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel prendere le decisioni per l'Italia in occasione del vertice UE che si terrà la prossima settimana.

Io e Luigi Di Maio siamo assolutamente d'accordo con lui. Conte ha il mandato di dire sì o no, di partecipare oppure alzarsi e sparire. Noi, il ministero dell'Interno e degli Esteri più il premier abbiamo elaborato un dossier per l'incontro preparatorio di domenica. Ma lui non vola con un incarico a Bruxelles. Lui ha le mani libere, anche di dire no.