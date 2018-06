Ballottaggi elezioni comunali di domenica 24 giugno: 2,8 milioni di persone al voto

Di redazione Blogo.it sabato 23 giugno 2018

Ballottaggi elezioni comunali 24 giugno 2018: 14 i comuni capoluogo al voto per eleggere sindaco e consiglio comunale

Domenica 24 giugno 2018 giornata di ballottaggi per le elezioni comunali. Sono in tutto 75 i comuni i cui cittadini torneranno a votare per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

La bilancia del primo turno nelle grandi città pende a favore del Centrodestra con 29 comuni in cui la coalizione è risultata in vantaggio al primo turno contro i 20 del Centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle “se la batterà” in tre città Capoluogo come Ragusa, Avellino e Terni.

Da oggi silenzio elettorale dopo gli ultimi comizi di ieri tra cui quello del ministro dell’Interno Matteo Salvini a Campi Bisenzio, su cui la senatrice del Pd Monica Cirinnà ha polemizzato per il dispiegamento di forze di polizia.

Domani 24 giugno per i ballottaggi delle elezioni comunali 2018 torneranno alle urne 2 milioni e 793.000 elettori. Il primo turno si era tenuto il 10 giugno scorso.

I comuni capoluogo interessati dai ballottaggi sono 14: Imperia, Sondrio, Massa, Siena, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Teramo, Messina, Siracusa e Ragusa. Ancona è l'unico capoluogo di regione che tornerà al voto.