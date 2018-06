Bongiorno: "Impronte digitali contro i furbetti del cartellino"

Di redazione Blogo.it domenica 24 giugno 2018

La Ministra della PA: "Introdurremo le rilevazioni biometriche per evitare che ci sia chi strisci il tesserino per altri"

La Ministra della PA, Giulia Bongiorno, ha concesso la sua prima intervista al Corriere della Sera. La Bongiorno ha le idee chiare: occuparsi di prevenzione. È infatti intenzionata a promuovere come primo atto dei "sopralluoghi a sorpresa", con l'intenzione di verificare il funzionamento degli uffici pubblici: "Nulla di punitivo. Ispezioni a campione con pool di esperti: i nostri ispettori e specialisti di modelli organizzativi. Se troverò disservizi causati da difficoltà oggettive aiuteremo a colmare le lacune. Ma se emergessero inerzie saremo inflessibili".

La Madia aveva dichiarato guerra ai "furbetti del cartellino", ma secondo la nuova Ministra, appunto, bisogna occuparsi di fare un lavoro preventivo: "L’assenteismo è un fenomeno odioso. La Madia ha modificato le sanzioni. Credo si debba anche prevenire. Come? Con rilevazioni biometriche per evitare che ci sia chi strisci il tesserino per altri". L'Intenzione è dunque quella di prendere le impronte digitali ai dipendenti pubblici. Qualcuno potrebbe considerarla una violazione della privacy ma la Bongiorno, da giurista, non la vede così: "Cosa c’è di male? A me alla Camera le hanno prese quando c’erano i “pianisti”. E non sono rimasta traumatizzata. La Privacy? Tra i beni confliggenti deve prevalere l’interesse collettivo: che siano tutti al lavoro, al servizio del cittadino".

Per arginare le carriere dei raccomandati, la Bongiorno è intenzionata ad inserire un sistema di valutazione che tenga conto anche del parere degli utenti: "La carriera del raccomandato si può stroncare valutandolo. Ma oggi le valutazioni sono tutte brillanti, in un sistema che non lo è. Come mai? L’unico che può valutare senza sconti e con criteri oggettivi è il cittadino. Inserirò criteri legati al merito".

La Bongiorno, in riferimento alla Riforma Madia, ha affermato di non avvertire "l'ansia di mettere il mio nome su una legge, ma di far funzionare la Pubblica amministrazione". Per questo motivo più che all'abrogazione dell'intera riforma, la Bongiorno punterà ad "agire col bisturi per curare le disomogeneità nei servizi". Su un punto la Ministra è molto critica, ovvero sulla riforma del Corpo Forestale: "È fallita. Lo si è visto l’estate scorsa con l’Italia devastata dagli incendi. Dopo il giudizio (della Consulta ndr), bisognerà pensare come cambiare rotta".

La lotta alla corruzione partirà dalla semplificazione: "Passando dalla quantità alla qualità delle leggi. Ci sono troppe norme oscure, che i funzionari possono piegare arbitrariamente. Le imprese hanno troppi interlocutori e troppi uffici. Un progetto è una via crucis. La tentazione di oliare è forte. A quale norma penso? A molte, anche al codice degli appalti. Deve essere chiaro cosa si può fare e cosa no. Anche perché il caos disorienta i funzionari perbene che, di fronte a questa foresta di norme, temono l’errore. In Francia, per chi dimostra buona fede, esiste il diritto a sbagliare. Noi invece abbiamo il Paese paralizzato dal timore di incorrere in reati".

Un altro strumento utile a combattere la corruzione è l'introduzione della figura dell'agente provocatore: "Nel contratto c’è l’agente di copertura che raccoglie elementi di reato e non tenta i funzionari. Attendo il progetto del ministro Bonafede, che stimo molto, per valutare".

Infine una battuta sulle iniziative del suo leader di partito: "Salvini? Mi hanno criticato per aver detto che ha idee nitide. Ora si è visto che è così. Razzismo? Non direi. Si pensava che gli sbarchi in massa fossero un fenomeno ineluttabile, ha dimostrato che non lo sono. E alla fine, invece, il bilancio sarà positivo con più vite salvate. Si chiama farsi rispettare".