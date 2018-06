Migranti, vertice UE: Giuseppe Conte a Bruxelles con una proposta in dieci punti

Di redazione Blogo.it domenica 24 giugno 2018

Il vertice è iniziato alle 15.30. Sono presenti i leader di 16 Paesi UE

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato oggi a Bruxelles per l'atteso vertice informare dell'Unione Europea che dovrà spianare la strada alla discussione del Consiglio Europeo del 28 e 29 giugno prossimi.

Conte, accompagnato dal portavoce Rocco Casalino, ha portato il documento "Strategia europea multilivello", a tutti gli effetti un piano italiano per la gestione dei flussi migratori. Un piano in dieci obiettivi che il Presidente del Consiglio sottoporrà agli altri leader europei e che, stando a quanto riferito da Conte in conferenza stampa, andrà a superare il regolamento di Dublino che dovrà essere rivisto dall'UE.

Il Presidente del Consiglio ha anticipato che l'Italia sta chiedendo all'Europa una responsabilità comune tra gli Stati sui naufraghi in mare (i migranti salvati nel Mar Mediterraneo potranno sbarcare in tutti i Paesi UE che hanno uno sbocco sul mare), così come secondo il nostro Paese è necessario fare una distinzione tra il porto sicuro di sbarco e lo Stato competente ad esaminare le richieste di asilo - "L'obbligo di salvataggio non può diventare obbligo di processare domande per conto di tutti" - mentre l'Italia sarebbe pronta ad accogliere la proposta della Germania sugli movimenti secondari chiesti da Angela Merkel.

In linea con la proposta fatta la settimana scorsa dal Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, l'Italia propone l'istituzione di piattaforme di sbarco al di fuori dell'Unione Europea - in Niger e Libia - dove accogliere i migranti e identificare i rifugiati che hanno bisogno di protezione e i migranti economici, portando poi i primi in Europa e rimpatriando tutti gli altri.

Il vertice di Bruxelles è iniziato alle 15.30 in presenza di sedici leader di altrettanti Paesi membri dell'UE e il primo a prendere la parola sarebbe stato proprio Giuseppe Conte, che ha subito rifiutato la proposta di Francia e Spagna sugli hotspot da istituire nei Paesi europei, proponendo invece Libia e Niger come Paesi in cui creare queste piattaforme.

Sono appena arrivato a Bruxelles per portare la proposta italiana sul tema immigrazione: European Multilevel Strategy for Migration. L’Italia in Europa è chiamata ad una sfida cruciale. E vi garantisco che sarà un radicale cambio di approccio sul tema. Posted by Giuseppe Conte on Sunday, June 24, 2018