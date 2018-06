Turchia, elezioni presidenziali: Erdogan in testa col 58% delle preferenze

Di redazione Blogo.it domenica 24 giugno 2018

Recep Tayyip Erdogan è in testa a scrutinio iniziato: l'attuale Presidente della Turchia è sempre più vicino alla riconferma. Lo sfidante Muharrem Ince è fermo al 28%.

Chi sperava nella sconfitta di Recep Tayyip Erdogan dovrà purtroppo ricredersi. I seggi in tutta la Turchia sono ormai chiusi e lo spoglio è in corso. I primi risultati, con circa il 45% dei voti già conteggiati, danno l'attuale Presidente della Turchia riconfermato in carica col 58% delle preferenze.

Il rivale Muharrem Ince, visto da molti come una figura positiva per il futuro della Turchia, sarebbe invece fermo al 28% delle preferenze. Erdogan avrà bisogno soltanto del 50% delle preferenze per evitare il ballottaggio e venir riconfermato alla guida della Turchia per altri cinque anni, elezioni anticipate come avvenuto in questo caso, quando le elezioni già fissate per il 3 novembre 2019 sono state anticipate ad oggi, a poco più di un anno dalla riforma costituzionale approvata dal referendum dell'aprile 2017.

I cittadini turchi sono stati chiamati anche a scegliere i membri del Parlamento, che dopo la riforma passano da 550 a 600. Qui, con circa il 27% dei voti già conteggiati, il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AK) di Erdogan sarebbe in vantaggio col 48% delle preferenze, mentre il Partito Popolare Repubblicano (CHP) sarebbe fermo al 18% circa delle preferenze.