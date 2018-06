Salvini a Tripoli: "no a hotspots in Italia, meglio a sud della Libia"

Di redazione Blogo.it lunedì 25 giugno 2018

Salvini twitta: "Qui Tripoli, ho appena incontrato il ministro dell'Interno libico, impegno massimo per rinsaldare l'amicizia a partire dall'emergenza immigrazione"

Matteo Salvini dalla Libia spiega che è contrario agli Hotspots per l'accoglienza dei migranti in Italia e propone centri ai confini libici. Dopo l'incontro con il ministro dell'Interno di Tripoli, Abdulsalam Ashour, Salvini twitta:

"Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di accoglienza posti ai confini a Sud della Libia per evitare che anche Tripoli diventi un imbuto, come Italia"

Il vicepremier e ministro degli Interni italiano ha poi aggiunto che la Libia:

"rappresenta un'opportunità di sviluppo. Saremo vicini alle autorità libiche anche con i necessari supporti tecnici ed economici per garantire insieme la sicurezza nel Mediterraneo e rafforzare la cooperazione investigativa e più in generale la collaborazione in tema di sicurezza".

Salvini ha infine invitato il ministro Ashour a Roma.

Migranti, Salvini vola in Libia

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è in Libia. Partito questa mattina alla volta di Tripoli, il titolare del Viminale ha poi postato su Twitter la foto della stretta di mano e dell'incontro con il suo omologo, scrivendo:

"Qui Tripoli, ho appena incontrato il ministro dell'Interno libico Abdulsalam Ashour. Il mio impegno sarà massimo per rinsaldare l'amicizia tra i nostri due Paesi e la collaborazione su tutti i fronti, a partire dall'emergenza immigrazione. Vi tengo aggiornati!".

(in aggiornamento)