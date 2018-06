La bufala - Renzi su twitter: "Riprendo la leadership del Pd"

Di redazione Blogo.it lunedì 25 giugno 2018

Il finto tweet di Renzi sta circolando sui Social Network

"I risultati dei ballottaggi confermano il trend negativo del Partito Democratico del primo turno. Ringrazio Maurizio Martina, ma è evidente che dal 4 marzo questo partito ha bisogno di una leadership che, allo stato attuale, sento il dovere di riprendere tra le mani. #altracosa". Questo il testo del finto tweet di Matteo Renzi, il cui screenshot è stato condiviso da moltissimi sui social network. Smascherare la burla, però, è stato abbastanza semplice per i più attenti ai quali è bastato collegarsi al profilo dell'ex Premier per non trovarlo tra i suoi cinguettii.

La smentita ufficiale l'ha fornita il portavoce Marco Agnoletti, che l'ha fatto proprio attraverso Twitter allegando lo stesso screenshot: "Quello che vedete è chiaramente un fotomontaggio. Matteo Renzi non ha mai detto o scritto nulla del genere".

Quello che vedete è chiaramente un fotomontaggio. ⁦@matteorenzi⁩ non ha mai detto o scritto nulla del genere. pic.twitter.com/0DnJzbNKcF — Marco Agnoletti (@AgnoMarco) 25 giugno 2018

L'autore del fotomontaggio si è divertito ad inserire un ulteriore elemento distruttivo nel dibattito in corso in queste ore nel Partito Democratico, decisamente ridimensionato dai risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative. Il PD è andato decisamente male, perdendo anche delle storiche roccaforti in toscana come Massa, Pisa e Siena, tutte finite al centrodestra. Anche Imola è passata di mano, finendo ai 5 Stelle, dopo 73 anni di amministrazioni di sinistra.