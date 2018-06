Olimpiadi Torino 2026, tensione tra Appendino e consiglieri M5S

Consiglieri M5S contro la candidatura per le Olimpiadi. Appendino: "Se continuate così vi mando tutti a casa"

Torino - La candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026 rischia di far saltare la giunta Appendino. Ieri sera si è tenuta una turbolentissima riunione di maggioranza a Palazzo Civico, iniziata intorno alle 18 e terminata all'una di notte passata. Consiglieri e assessori sono arrivati nella Sala Congregazioni alla spicciolata, mentre non era prevista la presenza della Sindaca Appendino.

La discussione si è accesa subito sulla candidatura di Torino per le Olimpiadi invernali del 2026 sulla quale sta lavorando Alberto Sasso, architetto nel settore della progettazione e dell'efficienza energetica, incaricato anche dai Comuni dell'Unione Montana. Il dossier dovrà essere presentato a Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. La decisione definitiva va presa entro il 10 luglio, ma Giorgetti ha già fatto sapere di essere anche pronto ad anticipare i tempi.

La tensione è scoppiata quando una dozzina di consiglieri pentastellati ha chiesto di analizzare collegialmente il dossier che sta preparando Sasso, annunciando l'intenzione di opporsi ufficialmente alla candidatura. Questo proposito ha costretto la Appendino a presentarsi alla riunione, dove è iniziata una discussione molto accesa durante la quale, più volte, la Sindaca ha minacciato di dimettersi facendo cadere la giunta.

La discussione è stata talmente animata che le urla provenienti dalla Sala Congregazioni si sono sentite anche nella Piazza. Oggi la Appendino dovrebbe incontrare Giorgetti, al quale dovrebbe consegnare la bozza del dossier sull'Olimpiade senza l'appoggio della sua maggioranza.