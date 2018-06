Papa Francesco incontra Emmanuel Macron

Papa Francesco ha ricevuto il Presidente della Francia in Vaticano per un colloquio privato durato un'ora.

Il Presidente della Francia Emmanuel Macron si trova oggi a Roma e l'appuntamento sicuramente più importante della sua agenda odierna è stato quello con Papa Francesco, che lo ha ricevuto stamattina nella Sala della Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano.

I due leader, affiancati da un interprete, sono rimasti a colloquio per circa un'ora e subito dopo c'è stato il tradizionale scambio di regali. Il Santo Padre ha donato a Macron il medaglione di San Martino che dona il proprio mantello al povero e nel consegnarlo al Presidente francese ha spiegato:

È una medaglia realizzata da un artista romano del secolo scorso. Ritrae San Martino. E vuole sottolineare la vocazione dei governanti in aiuto dei poveri. Tutti siamo poveri.

Macron, invece, ha donato a Papa Francesco un'edizione pregiata di "Diario di un curato di campagna" dello scrittore francese Georges Bernanos, libro ben noto al Pontefice: "L'ho letto. Molte volte. Mi ha fatto bene".

Il Presidente francese resterà a Roma per l'intera giornata. Nel pomeriggio raggiungerà la basilica di San Giovanni in Laterano per ricevere il titolo di protocanonico onorario, mentre più tardi visiterà la Comunità di Sant'Egidio e incontrerà la comunità cattolica francese prima di fare rientro a Parigi.

Foto | Facebook