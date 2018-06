Abolizione dei vitalizi, domani il primo passo. Di Maio: "L'era dei privilegi è finita"

Tra i progetti che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti da tempo c'è l'abolizione dei vitalizi, inserita anche nel contratto di governo firmato a maggio da Lega e M5S. Al testo sta lavorando da tempo il Presidente della Camera Roberto Fico e domattina la delibera sarà ufficialmente presentata.

Lo ha annunciato oggi lo stesso Fico, che ha convocato l'ufficio di Presidenza di Montecitorio per le 8.30 di domani, mercoledì 26 giugno. Il testo sarà presentato a tutti gli effetti e oggi anche il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, intervenuto insieme a Matteo Salvini all'assemblea di Confartigianato, ha brevemente affrontato la questione, ribadendo anche l'intenzione di intervenire sulle pensioni d'oro:

La Camera è pronta ad abolire i vitalizi per gli ex parlamentari e io a fare una legge sulle pensioni d'oro. Diranno che sono pochi soldi: io non credo siano pochi soldi ma diciamo che lo Stato che in passato ha tolto ai cittadini per dare privilegi, oggi toglie i privilegi per dare ai cittadini e questo aiuta molto di più di tante norme impositive.