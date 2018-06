Salvini a Macron: inutile farsi la foto col Papa e poi respingere donne e bambini

Di redazione Blogo.it martedì 26 giugno 2018

Il presidente della Repubblica ha incontrato oggi il Pontefice in Vaticano. Ieri colloquio "segreto" Macron-Conte sul tema migranti.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini attacca ancora il presidente francese Emmanuel Macron che oggi ha incontrato Papa Francesco in Vaticano.

Se per Macron in Italia non esiste un problema immigrazione, allora che apra subito le porte di casa sua ai 9.000 immigrati che la Francia si era impegnata ad accogliere dall'Italia con gli accordi firmati in Europa. Troppo facile farsi la foto col Papa senza rispettare gli accordi e respingendo donne e bambini alle frontiere. L'arroganza francese non va più di moda in Italia

Papa Francesco incontra Emmanuel Macron Macron è stato ricevuto stamattina nella Sala della Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano.

Macron ieri sera a Roma aveva incontrato informalmente il presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte:

ci siamo confrontati su questioni di attualità, eurozona e migranti. Non abbiamo parlato di politica italiana o della posizione italiana, il tema delle migrazioni riguarda tutti. È stato uno scambio proficuo e interessante su come rispondere nella maniera più efficace possibile alla questione dei flussi

ha detto detto il presidente francese.

Un incontro informale chiesto dallo stesso presidente del Consiglio italiano a detta di Macron, il quale accoglierà in Francia parte dei migranti che sono a bordo della Lifeline. Malta, dietro il pressing dell’Ue, nelle ultime ore si è detta disposta a far sbarcare la nave della Ong tedesca Lifeline ma a patto che i 234 migranti a bordo siano poi divisi in altri sette Paesi europei tra cui Italia e Francia che hanno già dato il loro via libera a differenza di altri tre Stati, le cui decisioni possono sbloccare o meno la situazione.

Foto | Profilo ufficiale Facebook Matteo Salvini