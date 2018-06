Decreto dignità: multe per le aziende che delocalizzano

Di redazione Blogo.it mercoledì 27 giugno 2018

Decreto dignità, nella bozza del primo vero atto del governo Conte anche lo stop alla pubblicità su scommesse e gioco d’azzardo e agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato

Multe salate per le aziende che delocalizzano, che trasferiscono cioè la produzione all’estero per tagliare i costi. C’è anche questo nel Decreto dignità che il Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio sta predisponendo.

Nella bozza del Decreto dignità, primo vero atto del governo Conte, anche lo stop alla pubblicità su scommesse e gioco d’azzardo, agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato per combattere la precarietà e semplificazioni fiscali (con la fattura elettronica per i benzinai che è stata però rinviata).

In tema di contratti, il limite massimo del tempo determinato resta di 36 mesi: ogni rinnovo a partire dal secondo avrà però un costo contributivo di +0,5%. Le proroghe possibili invece scendono da 5 a 4.

Alle aziende beneficiarie di aiuti di Stato che delocalizzano le attività prima di dieci anni, arriveranno multe che possono andare da 2 a 4 volte la sovvenzione ricevuta, con interessi fino al 5%. Inoltre dovrà essere recuperato l’iperammortamento anche in caso di cessione degli investimenti.