Migranti, Conte: "Dobbiamo disegnare l'Europa che vogliamo"

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito questa mattina alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio Europeo in programma domani e dopodomani a Bruxelles, finalizzato a trovare un accordo sulla gestione dei flussi migratori dopo il superamento del regolamento di Dublino.

Conte ha illustrato ai deputati la proposta italiana - quella già presentata durante il vertice informale UE di due giorni fa che il governo italiano "in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta". Tra i primi risultati ottenuti c'è stato il ritiro della bozza preparata la settimana scorsa da Donald Tusk. Quella bozza, secondo Conte, "risultava inadeguata, era una bozza che andava contro l'interesse dell'Italia, e ottenendo il ritiro di questo testo l'Italia ha avuto un primo riconoscimento significativo".

Il Presidente del Consiglio ha ribadito la necessità di superare il regolamento di Dublino, come chiesto a gran voce dall'intera Europa:

Il regolamento di Dublino va superato perché non ci sono più dubbi che sia inadeguato a gestire flussi migratori. L'apporto dell'Italia può rendere il Consiglio europeo uno spartiacque, dobbiamo fare in modo di disegnare l'Europa che vogliamo.

Nello specifico, parlando del vertice di domani, Conte ha spiegato:

Il primo vertice europeo di questo governo arriva in un momento in cui è sempre più evidente l'urgenza di rispondere agli aspetti reali della vita del cittadino con proposte concrete, senza tentennamenti e ambiguità, paure. Mi riferisco a questa determinazione quando parlo di quel cambiamento nel metodo e nella sostanza che ho annunciato di fronte a queste camere e che mi sono impegnato a proporre in tutti i contesti internazionali ed europei.