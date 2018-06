Superamento dei vitalizi, presentato il testo: "Vitalizio minimo da 980 euro, tagli dal 40 al 60%"

Di redazione Blogo.it mercoledì 27 giugno 2018

Roberto Fico ha presentato il testo che farà risparmiare allo Stato 40 milioni di euro ogni anno: vitalizio minimo da 980 euro al mese per chi ha fatto una sola legislatura alla Camera dei Deputati.

Roberto Fico, come anticipato ieri, ha illustrato oggi il testo della delibera per il superamento dei vitalizi degli ex deputati durante la riunione dell'ufficio di presidenza di Montecitorio.

La proposta del Presidente della Camera, così come è stata illustrata stamattina, prevede un vitalizio minimo di 980 euro al mese per i deputati che hanno fatto una sola legislatura, che andrà quindi moltiplicato a seconda di quanto legislature ha fatto ciascun ex deputato.

Per gli ex deputati che, alla luce delle nuove disposizioni, si vedranno decurtare il vitalizio per più del 50% rispetto alla cifra attuale, il vitalizio minimo sarà comunque di 1.470 euro.

Conti alla mano, la mossa proposta dal Presidente della Camera farà risparmiare circa 40 milioni di euro all'anno. Ad oggi sono 1.405 i vitalizi erogati dallo Stato agli ex deputati della Camera dei Deputati e di questi ben 1.338 saranno ricalcolati al ribasso sulla base del testo scritto da Fico, mentre solo 67 non subiranno alcuna modifica: si tratta di quelli per gli ex deputati che hanno alle spalle almeno 4 legislature. Per questi i vitalizi si fermeranno al valore del 31 ottobre prossimo.

Il testo dovrà prima essere approvato e votato. Eventuali emendamenti potranno essere presentati nei prosimi giorni, mentre la votazione dovrebbe avvenire nella settimana che va dal 9 al 13 luglio. Se il testo verrà approvato così come presentato oggi, entrerà in vigore a partire dal 1 novembre 2018.

La proposta di Fico, va da sé, è relativa soltanto agli ex deputati della Camera. Per i circa 1.195 ex senatori che ad oggi ricevono un vitalizio, invece, il compito di rivedere l'ammontare dei vitalizi spetterà allo stesso Senato.

Fico, via Facebook, ha così commentato:

Si è appena concluso l'Ufficio di Presidenza in cui ho illustrato la delibera sui vitalizi.

