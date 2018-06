Salvini elogia Zingaretti: "Ecco cosa faremo con le case dei Casamonica"

Di redazione Blogo.it mercoledì 27 giugno 2018

Il ministro dell'Interno ha riferito in Parlamento sui beni confiscati alla mafia.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 giugno 2018, ha riferito in Parlamento sui beni confiscati alla mafia, quali sono e per che cosa saranno utilizzati. Il vicepremier ci ha tenuto a precisare che questo è il governo dell'antimafia in fatti e non a parole, frase in cui qualcuno ci ha visto una frecciatina al suo "nemico" Roberto Saviano, poi è passato a soffermarsi su un caso in particolare, quello di due case, una di fronte all'altra, sequestrate ai Casamonica. Ha annunciato che una sarà utilizzata per i bambini autistici e le loro famiglie, l'altra sarà rasa al suolo e saranno creati dei giardinetti per i bambini del quartiere.

Salvini ci ha però tenuto a sottolineare come gran parte del merito per la riuscita di questa operazione vada riconosciuto al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e alla sua Giunta, perché si tratta di un lavoro che lui ha cominciato ben prima che il nuovo governo giallo-verde si insediasse a Palazzo Chigi.

Il ministro dell'Interno ha anche detto che il lavoro fatto bene va riconosciuto indipendentemente dal "colore", perché Zingaretti è del Pd e, non a caso, è l'unico volto vincente del Pd in quel fatidico 4 marzo, essendo stato confermato Presidente della Regione Lazio per il secondo mandato consecutivo.

In questi giorni l'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando ha indicato proprio Zingeretti come miglior leader possibile per l'attuale PD, ritenendo che sia il "nome più forte" da tenere in considerazione per la segreteria e la guida di un partito che è sempre più allo sbando dopo le batoste elettorali subite a tutti i livelli, politiche, regionali, amministrative, fatta eccezione, appunto, per Zingaretti e pochissimi altri.

Colpisce l'elogio pubblico di Salvini a Zingaretti non solo perché tra Lega e Pd non è mai corso buon sangue, ma anche perché il Presidente della Regione è sempre in netta contrapposizione con la sindaca di Roma Virginia Raggi del MoVimento 5 Stelle, ossia i compagni di governo con cui Salvini conferma ogni giorno di lavorare benissimo.