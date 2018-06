Vitalizi, l'Associazione degli ex Parlamentari minaccia class action contro Fico

La class action colpirebbe tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Questa mattina il Presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato che è pronta la delibera sui vitalizi che prevede il taglio dal 40% al 60% di 1338 vitalizi. La terza carica dello Stato l'ha illustrata stamane all'Ufficio di Presidenza i cui membri dovranno esaminarla per presentare eventuali proposte di modifica entro il 5 luglio e passare poi alla votazione tra il 9 e il 13 luglio.

Sono arrivate subito le reazioni degli ex parlamentari che sentono che i propri vitalizi sono a rischio. Infatti poche ore dopo l'annuncio di Fico l'Associazione degli ex Parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera, minacciando anche un'azione civile e amministrativa per danni. Gli ex parlamentari ritengono che questa delibera tocchi ingiustamente dei diritti acquisiti.

A questa azione civile i membri dell'Ufficio di Presidenza risponderebbero personalmente e patrimonialmente. L'annuncio è stato dato dal Presidente dell'Associazione degli ex Parlamentari Antonello Falomi con Peppino Gargani.

Alla notizia della possibile class action contro l'Ufficio di Presidenza della Camera, il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha commentato che i ricorsi contro i tagli ai vitalizi sarebbero uno schiaffo alla miseria.

Tramite i suoi canali social Di Maio ha detto:

"Dopo anni di battaglie contro i privilegi della politica, finalmente iniziamo l’iter per porre fine a una ingiustizia sociale. Attraverso il taglio dei vitalizi, annunciato stamani dal presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, in questa legislatura faremo risparmiare ai cittadini circa 200 milioni di euro.

Una vittoria che ci riempie di grande emozione e che dedichiamo a tutti voi che avete sempre creduto nel MoVimento"

