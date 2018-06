Regeni, gli inquirenti: "Nei video della metro Giulio non c'è, ma ci sono buchi temporali"

Secondo il Pm servono nuove indagini tecniche".

Nella giornata di oggi, mercoledì 27 giugno 2018, sono arrivati aggiornamenti importanti sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto a gennaio del 2016 in circostanze ancora tutte da chiarire.

I due uffici giudiziari che stanno indagando sulla sua morte hanno diramato oggi un comunicato in cui si legge:

"Gli accertamenti compiuti dalla Procura di Roma e dalla Procura generale d'Egitto hanno permesso di verificare l'assenza, tra quanto si è riusciti a recuperare, di video o immagini relative a Giulio Regeni all'interno o in prossimità di stazioni della metro del Cairo. Dall'esame delle registrazioni acquisite è emerso che vi sono diversi 'buchi' temporali in cui non vi sono né video né immagini"

Gli inquirenti aggiungono poi che "sono necessarie ulteriori indagini tecniche per accertarne le cause". I filmati che sono stati analizzati sono il 5% del totale ripreso il 25 gennaio 2016 dalle telecamere posizionate nella metropolitana del Cairo.

In particolare sono stati esaminati i video di tutta la linea 2 della metro e non soltanto quelli presenti nelle stazioni El Bohoth e Dokki, considerato che in quest'ultima fu agganciato per l'ultima volta il cellulare di Regeni. L'orario di riferimento è quello compreso tra le ore 19 e le 21, quando Regeni sarebbe andato a prendere la metro.

Per gli inquirenti non è emerso alcun "materiale di interesse investigativo", ma ci sono dei buchi temporali che potrebbero far pensare che qualcuno possa aver rimosso una parte dei filmati.