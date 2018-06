Foodora presenta la carta dei diritti dei rider in vista dell'incontro con Di Maio

Di redazione Blogo.it venerdì 29 giugno 2018

La carte dei diritti dei rider presentata da Foodora in vista dell'incontro con Luigi Di Maio ha generato polemiche tra le aziende concorrenti e gli stessi rider.

Poche settimane dopo l'incontro con Luigi Di Maio e a pochi giorni dal nuovo tavolo di discussione fissato dal ministro del Lavoro, Foodora ha preparato una carta dei diritti dei lavoratori che punta a rispondere a quanto contenuto nella prima bozza del decreto dignità portato avanti da Di Maio.

La carta dei diritti - già firmata anche da Foodracers, Moovenda e Prestofood - prevede contratti di collaborazione con coperture Inail e Inps per i rider che effettuano le consegne a domicilio, così come una assicurazione integrativa, compenso su base oraria con variabili a consegna, cancellazione degli algoritmi di reputazione e informazioni e dispositivi di sicurezza, ma anche agevolazioni per il mantenimento dei mezzi utilizzati dai fattorini - che restano quindi di proprietà e responsabilità degli stessi rider.

La "carta dei valori" va a soddisfare quasi tutte le richieste fatte da Luigi Di Maio - restano fuori l'inquadramento dei rider come lavoratori subordinati e il diritto alla disconnessione - ma avrebbe mandato su tutte le furie gli stessi rider e le altre aziende concorrenti che si sono rifiutate di firmare, da JustEat a Glovo, passando per Deliveroo e UberEats.

Il motivo è presto detto. Quasi tutte le proposte fatte da Foodora sarebbero già state implementate dall'azienda in passato, quindi per l'impresa tedesca sarebbero davvero minimi i cambiamenti da apportare. Al contrario, invece, le aziende che non hanno firmato si troveranno a dover affrontare un vero e proprio stravolgimento delle proprie impostazioni.

Al no di queste aziende si aggiunge anche quello dei diretti interessati, i rider. Deliverance Milano, collettivo politico di precari e fattorini attivi nel delivery food, ha dichiarato di non voler accettare condizioni al ribasso, sottolineando quali sono i punti su cui non si può transigere:

Si vabbe avete la testa dura, vogliamo : contratto subordinazione, no cottimo, no raiting o ranking. Questi sono i punti... Posted by Deliverance Milano on Friday, June 29, 2018

Di Maio non si è ancora espresso su questo già discusso documento e non è escluso che lo farà solo dopo il tavolo di lavoro in programma per il 2 luglio prossimo.

