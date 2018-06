Sondaggio M5S sui vitalizi: da che parte state, Fico o la casta? Ha vinto la casta...

Di redazione Blogo.it venerdì 29 giugno 2018

Ovviamente c'è lo zampino dei troll.

Il MoVimento 5 Stelle ha lanciato sulla propria pagina Facebook ufficiale un sondaggio, che vedete nello screenshot qui sopra: "Noi pensiamo che i vitalizi siano un privilegio indecente e Roberto Fico si sta impegnando per eliminarli. La casta non è d'accordo e addirittura vorrebbe denunciarlo per questo. Voi da che parte state".

Ebbene, a una domanda la cui risposta sembrava scontata, è invece arrivata una reazione a sorpresa, perché su 27.858 votanti la Casta ha vinto con il 63% contro Roberto Fico che ha avuto solo il 37% dei voti. Ovviamente non è un risultato "normale", ma è stato falsato perché ci hanno messo lo zampino i troll.

Per la precisione è stato il gruppo di Facebook Giente Honesta che ha invitato tutti i suoi iscritti a votare per la Casta per fare uno scherzetto. La campagna di shiposting ha vinto successo e i social media manager del M5S probabilmente hanno imparato la lezione: mai fare sondaggi su Facebook, soprattutto su domande così scontate. Per adesso hanno dovuto cancellare il sondaggio e si devono accontentare dei tantissimi post sul Blog delle Stelle e meme da loro stessi creati con cui sottolineano l'importanza della lotta ai vitalizi.