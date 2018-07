Andres Manuel Lopez Obrador è il nuovo presidente del Messico. Il candidato della sinistra, definito populista dagli avversari, entrerà in carica il 1° dicembre 2018.

Il Messico ha scelto. Il candidato della sinistra Andres Manuel Lopez Obrador è il nuovo Presidente. Lo spoglio è ancora in corso e le percentuali definitive arriveranno più tardi - 50% delle preferenze dopo il 20% delle schede già conteggiate - ma il suo rivale Ricardo Anaya, candidato del Partito Azione Nazionale (PAN), ha riconosciuto la sconfitta subito dopo la chiusura dei seggi, senza neanche attendere i primi exit poll o i risultati provvisori.

Andres Manuel Lopez Obrador, noto anche con l'acronimo AMLO, è stato il governatore di Città Del Messico dal 2000 al 2005 e fino a poche settimane fa era il presidente del Movimento di Rigenerazione Nazionale, partito con cui si è candidato per queste elezioni generali che servono non soltanto per eleggere il nuovo Presidente, ma anche rinnovare il Parlamento del Messico.

Tra le prime dichiarazioni di AMLO dopo la vittoria c'è stato anche un pensiero per gli Stati Uniti, coi quali il nuovo Presidente cercherà "amicizia e cooperazione". Il Presidente degli USA Donald Trump, intanto, si è congratulato con lui e si è detto pronto a lavorare affinché sia gli USA che il Messico possano trarre benefici dai risultati.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!