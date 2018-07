Decreto dignità, oggi il CdM. Di Maio: "Da oggi si porta rispetto ai lavoratori"

"Da oggi si porta rispetto all’Italia, allo Stato e ai lavoratori che trovate qua"

Questa sera il Consiglio dei Ministri, l'ottavo dal giuramento del governo di Giuseppe Conte, dovrebbe varare il decreto dignità promosso dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader del Movimento 5 Stelle, anticipando che in vista dell'appuntamento di stasera è in programma per oggi pomeriggio un pre-Consiglio dei Ministri che servirà a definire gli ultimi dettagli.

Il testo non è stato ancora completato e gli ultimi ritocchi dipenderanno dagli esiti degli incontri previsti per oggi, in quella che si preannuncia come una giornata fitta di impegni per Di Maio. È in programma il tavolo di discussione dedicato ai rider, con Foodora in prima linea con la "carta dei valori" che ha fatto storcere più di qualche naso, ma sempre oggi si terrà anche l'incontro di Di Maio coi lavoratori di Italiaonline e quello coi leader sindacali e i rappresentanti di Confindustria e Pmi.

Di Maio vorrebbe inserire nel decreto dignità tutti i punti già annunciati nelle ultime settimane, a cominciare dal divieto alla pubblicità del gioco d'azzardo, ma qualche compromesso sembra inevitabile. Sembrano pronte allo stralcio la parte relativa all'abolizione dello staff leasing e quella sulla reintroduzione di strumenti simili ai voucher aboliti dal governo di Paolo Gentiloni, tanto criticati anche dalla Lega.

Alcuni punti dovranno essere discussi in Parlamento, non possono essere contenuti in un decreto legge, ma è difficile prevedere come verranno trasformati dal percorso in Camera e Senato.

Oggi, in vista di questa giornata intense e di altre che si preannunciano altrettanto piene, Luigi Di Maio ha pubblicato un nuovo post sul BlogDelleStelle per sottolineare ancora una volta il suo impegno nei confronti di tutti i lavoratori:

Io sono e sarò sempre dalla parte degli onesti lavoratori e delle aziende che fanno grande l’Italia, pagano tasse e fanno tanti sacrifici per sopravvivere alla burocrazia e alla corruzione. Ma non sarò mai dalla parte delle aziende che si approfittano dello Stato, quelle che prendono soldi pubblici, fanno utili e scappano ai danni dei lavoratori, quelle che danno una parola al Ministro e poi la tradiscono.

I precedenti governi vi hanno abituato male, vi hanno fatto fare qualsiasi cosa fregandosene dei cittadini, dei lavoratori e degli impegni presi, ma ora è diverso. C'è un nuovo governo e con noi la musica cambia. Da oggi si porta rispetto all’Italia, allo Stato e ai lavoratori che trovate qua. Siamo felici di accogliere le imprese che vogliono investire qui e daremo sempre un valore aggiunto al nostro lavoro che trovate solo da noi in Italia. Ma non tollereremo più le prese in giro e i ricatti.

Il Consiglio Dei Ministri di oggi non è ancora stato ufficializzato da Palazzo Chigi, ma Di Maio ha confermato che si terrà oggi in un orario ancora da definire.

