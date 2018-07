Di Maio: "non usare i morti in mare contro il governo". Salvini: "scafisti, business finito"

Di Maio: "non usare i morti in mare contro il governo". Il ministro ospite di Agorà ha risposto a una domanda sugli ultimi naufragi di migranti dopo il blocco italiano alle navi delle Ong. Gli fa eco Salvini: "scafisti, business finito"

Luigi Di Maio contro chi utilizza "i morti in mare" per polemizzare con il governo. Ieri la notizia dell’ultimo tragico naufragio al largo della Libia con 114 migranti dispersi. "Ricordiamoci - dice Di Maio ad Agorà - che i morti in mare ci sono stati sempre".

Solo che l’Italia non aveva mai chiuso i porti. Di Maio dimentica pure che lo stesso comandante della Guardia costiera si è sentito in dovere di replicare alle parole del Ministro dell’Interno sul ruolo delle Capitanerie di porto e sugli obblighi del diritto di soccorso marittimo.

Di Maio stamattina, ospite della trasmissione di Rai tre, ha risposto a una domanda sugli ultimi naufragi di migranti nel Mar Mediterraneo dopo il blocco italiano alle navi delle Ong straniere. "Le nostre navi continuano a salvare le persone ma c'è una differenza fra salvataggio e traghettamento" ha detto il ministro dello Sviluppo e vicepremier.

Sul tema immigrazione gli fa sponda l’altro vice presidente del consiglio Matteo Salvini: "Difendere i confini dai clandestini è uno dei miei doveri e penso siamo partiti con ottime prospettive: purtroppo mi sembra che gli scafisti e i trafficanti di esseri umani stiano provando gli ultimi colpi di coda mettendo in mare gommoni sgonfi e barche senza motore con a bordo disperati che poi rischiano la vita, come sta accadendo. Sappiano, mafiosi e scafisti che con questo governo non hanno più business. Per cui o cambiano mestiere o cambiano Paese"

Salvini ha parlato a margine di una visita a un’azienda confiscata alla mafia.