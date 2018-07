La Lega chiede un incontro a Mattarella per il sequestro dei conti

Di Mirko Nicolino mercoledì 4 luglio 2018

La Lega non ci sta ed è intenzionata a chiedere un incontro al presidente della Repubblica in merito alla sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione dà l’ok al sequestro di 49 milioni di euro alla Lega, ma il partito del vicepremier Matteo Salvini non ci sta. Secondo quanto riferiscono gli organi di stampa in queste ore, il Carroccio sarebbe addirittura pronto a chiedere un incontro al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Si tratta di un gravissimo attacco alla democrazia - fanno sapere fonti interne alla Lega - per mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano. Un'azione che non ha precedenti in Italia e in Europa".

Renzi contro la Lega: "Deve 48 milioni ai cittadini italiani. Dove sono finiti?" Matteo Renzi senza freni accusa il governo Conte di non lavorare, Luigi Di Maio di gelosia nei confronti di Salvini e chiede spiegazioni alla Lega sui 48 milioni spariti dalle casse.

Alla carica il PD con il reggente Maurizio Martina che invita il Carroccio a rispettare le sentenze. Ci va giù pesante, invece, l’ex segretario Matteo Renzi: "Si sono scandalizzati per un centesimo di aumento dei sacchetti di plastica a gennaio 2018, nessuno però apre bocca sul fatto che la Lega Nord deve 48 milioni di euro ai cittadini italiani".