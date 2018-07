Giovanni Tria: "Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse vanno di pari passo"

Di redazione Blogo.it giovedì 5 luglio 2018

Il ministro dell'Economia ha rilasciato un'intervista a Bloomberg.

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha rilasciato un'intervista a Bloomberg nella quale ha parlato di reddito di cittadinanza, taglio delle tasse, deficit ed euro. Per quanto riguarda i primi due punti fondamentali del contratto di governo tra Lega e MoVimento 5 Stelle, Tria ha detto che il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse devono "andare di pari passo" perché sono misure "necessarie per cambiare il sistema e sostenere la crescita economica". Poi ha spiegato che una maggiore crescita deve venire proprio dalla graduale attuazione del programma di governo e sarà un percorso che richiederà di agire sulla composizione delle entrate e delle spese fiscali.

Tria ha anche sottolineato che il governo Conte creerà una discontinuità con i governi precedenti non per il disavanzo, ma per il mix di politiche. Ha detto che non ci saranno manovre correttive nel 2018 e che quest'anno potrebbe chiudersi entro le stime previste dal governo Gentiloni è ciò con deficit dell'1,6% del Oil e debito di 130,8. Nel 2019, invece, il degficit probabilmente sarà più alto rispetto allo 0,9% fissato come obiettivo dal Def del precedente governo.

Infine il ministro dell'Economia ha ribadito che il Governo Conte non ha alcuna voglia o intenzione di uscire dall'euro, inoltre ha detto che, visti i numeri e le stime che riguardano l'Italia, un eventuale downgrade delle agenzie di rating "non sarebbe giustificabile".