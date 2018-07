Salvini: "No al bavaglio alla rete. Viva Internet libero!" | Video

Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini questa mattina ha pubblicato un breve video nel quale parla della possibile imminente approvazione della direttiva sul copyright da parte del Parlamento Europeo. Salvini scrive:

Il riferimento è alla protesta di Wikipedia che da due giorni ha oscurato tutte le sue pagine. Poi nel video Salvini, rivolgendosi ai suoi "follower", dice:

"Ringrazio voi che ci avete seguito in diretta Facebook o su Twitter o su Instagram visto che se aspettiamo i giornali e i telegiornali italiani... campa cavallo... Quindi grazie a voi perché parte della rivoluzione che stiamo facendo è anche grazie alla rete, che infatti qualcuno in Europa vuole imbavagliare. Occhio, teniamo le orecchie aperte: il bavaglio su Facebook, le fake news, il diritto di cronaca, il copyright..."

Salvini coglie l'occasione per attaccare i "giornaloni", due in particolare, entrambi dello stesso editore, "la Repubblica" e "l'Espresso":

"Stanno cercando un modo per imbavagliare noi, ma anche voi, per fare in modo che torniate a informarvi solo dalle radio ufficiali, le televisioni ufficiali, i giornaloni ufficiali, dalla Repubblica. Ecco un bacione alla Repubblica e l'Espresso che sono divertentissimi, sono divertentissimi, se non ci fossero bisognerebbe inventarli, ma grazie a voi eh, perché buona parte della rivoluzione che stiamo facendo a costo zero è grazie alla vostra idea, alla vostra energia, alla vostra voglia di parlare, di condividere, di contagiare i vostri amici"