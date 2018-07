Il Ministro Giulia Grillo: "Sono incinta e vaccinerò mio figlio" [VIDEO]

Di redazione Blogo.it giovedì 5 luglio 2018

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, annuncia in conferenza stampa di essere incinta e puntualizza subito: sarà mia premura eseguire le vaccinazioni

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, è incinta: lo ha annunciato lei stessa nel corso della conferenza stampa di presentazione della circolare interministeriale sulle vaccinazioni a scuola: "Fra qualche mese nascerà mio figlio e sicuramente sarà mia premura eseguire le vaccinazioni", ha detto l’esponente del Movimento 5 Stelle che è stata applaudita da tutti i giornalisti presenti in sala. Tornando all’argomento della conferenza stampa di oggi, come già anticipato nella giornata di ieri, Grillo ha confermato insieme al ministro dell'Istruzione Marco Bussetti che per la prima iscrizione alla scuola dei bambini dai 0 ai 6 anni basterà una dichiarazione sostitutiva di vaccinazione.

Un’autocertificazione, insomma, che non sarà invece necessaria per gli alunni di età compresa tra 6 e 16 anni, per i quali resterà valida la certificazione presentata per l'anno scolastico precedente, il 2017-2018, sempre che il minore non debba fare ulteriori vaccini o richiami. La circolare interministeriale, in sostanza, modifica la legge Lorenzin, e imponeva l’obbligo di presentare la documentazione comprovante le vaccinazioni entro il 10 luglio.

Non si è fatta attendere la replica da parte dell’Istituto Superiore della Sanità, che ha ribadito con una nota l’importanza di “non compromettere l’obiettivo della tutela della salute di tutti”. In merito alla circolare interministeriale, ISS sottolinea inoltre come “a prescindere da ciò che si intende implementare, è doveroso fare di tutto per continuare a mantenere il trend positivo in atto, al fine di garantire adeguate coperture vaccinali”.