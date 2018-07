Berlusconi rinnova Forza Italia: Tajani vice presidente, Galliani responsabile dei Dipartimenti

Di Redazionali Blogo.it giovedì 5 luglio 2018

L'ex premier commissariato alla guida del partito?

Silvio Berlusconi lo aveva annunciato con una lettera al Corriere della Sera l’11 giugno: rinnovo e rilancio di Forza Italia, con un vicepresidente e un comitato esecutivo. Oggi la comunicazione della scelta del vice del Cav che è ricaduta, senza sorprese per la verità, su Antonio Tajani, Presidente del parlamento europeo.

Berlusconi commissariato alla guida del partito? Neanche per scherzo: "Sono in campo e ci resterò fino a quando il pericolo rappresentato dai 5 Stelle non sarà passato" aveva scritto nella missiva indirizzata al quotidiano milanese l'ex Presidente del Consiglio.

Tajani da suoi canali social ringrazia: "Berlusconi e tutta Forza Italia per la fiducia che ripongono in me. Da militante darò tutto me stesso per difendere i nostri valori ed i cittadini italiani".



Il comunicato ufficiale del partito diffuso oggi spiega anche che nel rinnovamento di Forza Italia avrà un ruolo importante Adriano Galliani, senatore della Repubblica ed ex amministratore delegato del Milan di berlusconiana memoria.

I "nuovi Dipartimenti saranno guidati da parlamentari con particolare esperienza tecnica e politica nel settore di competenza" ma il coordinatore responsabile del settore sarà Galliani.

A integrazione dei Dipartimenti è stata creata la Consulta del Presidente cui parteciperanno "eccellenze del mondo imprenditoriale, del lavoro e della cultura italiana". Di nomi ancora non se ne fanno ma "a breve" si conoscerà la composizione dell’organo.

"Nei prossimi giorni verranno presentate tutte le altre innovazioni del Movimento, compresa la riorganizzazione sul territorio a livello regionale operata dal Responsabile della Conferenza dei Coordinatori On. Sestino Giacomoni e con le Assemblee provinciali e comunali degli iscritti per l'elezione dei Coordinatori locali" conclude il comunicato di Forza Italia.