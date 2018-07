PD, Delrio: "Io segretario? Non sono disponibile"

Chi sfiderà Nicola Zingaretti per il ruolo di segretario del PD in questa difficilissima fase, forse la più difficile da quando esiste il Partito Democratico? È ancora difficile immaginarlo, tanto più che oggi è arrivato il "no", abbastanza secco (vedremo se qualcuno gli farà cambiare idea) di uno dei più papabili, Graziano Delrio, attualmente capogruppo del PD alla Camera ed ex ministro dei governi Letta, Renzi e Gentiloni (ossia tutti e tre i governi dem).

Stamattina, infatti, ai microfoni di Radio anch'io, trasmissione di Rai Radio 1, Delrio ha detto:

"Io segretario del Pd? Non sono disponibile per ragioni personali e politiche. Bisogna ridare valore ai propri ideali. Domani si apre la fase congressuale: bisogna ripartire da una riflessione sui contenuti: di cosa ha bisogno la società italiana? Che messaggio vogliamo dare?"

Poi ha aggiunto una frase che forse è anche una frecciatina a qualcuno dei suoi compagni di partito: